Trakya'da yılın üçüncü çeyreğinde 5 bin 420 daireye yapı ruhsatı verildi
Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da temmuz-eylül aylarında 5 bin 420 daireye yapı ruhsatı verildi.
Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da temmuz-eylül aylarında 5 bin 420 daireye yapı ruhsatı verildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz, ağustos ve eylül aylarında yapı ruhsatı verilen daire istatistik verilerini açıkladı.
Buna göre bölgede en çok daireye yapı ruhsatı verilen il Tekirdağ olarak kayıtlara geçti.
Tekirdağ'da 3 bin 763 daireye yapı ruhsatı verildi.
Bölgede 968 daire ile ikinci sırada yer alan il Edirne olurken, bu rakam Kırklareli'nde de 689 daire olarak istatistiklerde yer aldı.
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