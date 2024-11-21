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        Trakya'da yılın üçüncü çeyreğinde 5 bin 420 daireye yapı ruhsatı verildi

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da temmuz-eylül aylarında 5 bin 420 daireye yapı ruhsatı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 12:20 Güncelleme: 21.11.2024 - 12:20
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        Trakya'da yılın üçüncü çeyreğinde 5 bin 420 daireye yapı ruhsatı verildi
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        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da temmuz-eylül aylarında 5 bin 420 daireye yapı ruhsatı verildi.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz, ağustos ve eylül aylarında yapı ruhsatı verilen daire istatistik verilerini açıkladı.

        Buna göre bölgede en çok daireye yapı ruhsatı verilen il Tekirdağ olarak kayıtlara geçti.

        Tekirdağ'da 3 bin 763 daireye yapı ruhsatı verildi.

        Bölgede 968 daire ile ikinci sırada yer alan il Edirne olurken, bu rakam Kırklareli'nde de 689 daire olarak istatistiklerde yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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