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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 09:43 Güncelleme: 22.11.2024 - 09:48
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün'ü ziyaret etti.

        Göç, ziyarette ilçede yapılması planlanan Türk Kızılay faaliyetleri hakkında Gün'e bilgi verdi.

        Gün de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk Kızılay ile her zaman iş birliğinde bulunmaya hazır olduklarını kaydetti.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde 1 belde, 21 köy ve 13 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezinin Atatürk mahallesi, Değirmencik, Çukurpınar köyü, Babaeski ilçesinin Cumhuriyet, Dindoğru, Fevzi Çakmak, Hacıhasan, Hamidiye, Kurtuluş, Gazikemal, Gaziosmanpaşa, Atatürk, Alpullu beldesinin Gülbahçe, Karahalil beldesinin Demirkapı mahallesi, Kuleli, Kumrular, Minnetler, Mutlu, Hazinedar, Müsellim, Nadırlı, Osmaniye, Pancarköy, Sinanlı, Sofuhalil, Taşköprü, Taşağıl, Erikleryurdu, Karabayır, Karacaoğlan, Karahalil, Kuzuçardağı, Nacak köyleri, Büyükkarıştıran beldesinin Yeni Mahallesi ile Büyükmandıra beldesine 24 Kasım Pazar bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler Çukurpınar köyünde 09.00-15.00, Atatürk Mahallesi'nde 09.00-14.00, Yeni Mahallesi'nde 09.00-12.00, diğer belde, köy ve mahallelerde ise 08.30-13.00 saatlerinde uygulanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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