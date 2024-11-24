Her bir öğretmenin geleceğin inşasında önemli görevler yerine getirdiğini ifade eden Özalp, "Emekleri ve fedakarlıklarıyla toplumumuzun temel değerlerini yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ederiz." dedi.

Bir restoranda gerçekleştirilen etkinliğe, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu da katıldı.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenlerle bir araya geldi.

Balaban, daha sonra vatandaşlarla bir araya gelerek isteklerini dinledi.

Aile Sağlığı Merkezi'ni ve Evrenli İlkokulu'nu ziyaret eden Balaban, köyde yapımı devam eden düğün salonunda incelemede bulundu.

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