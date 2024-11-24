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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, köy ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 15:56 Güncelleme: 24.11.2024 - 16:05
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, köy ziyaretlerine devam ediyor.

        Balaban, ilçeye bağlı Evrenli köyünü ziyaret etti.

        Aile Sağlığı Merkezi'ni ve Evrenli İlkokulu'nu ziyaret eden Balaban, köyde yapımı devam eden düğün salonunda incelemede bulundu.

        Balaban, köy muhtarı Serkan Karabulut'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Balaban, daha sonra vatandaşlarla bir araya gelerek isteklerini dinledi.

        - Belediye Başkanı Özalp, emekli öğretmenlerle bir araya geldi

        Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenlerle bir araya geldi.

        Bir restoranda gerçekleştirilen etkinliğe, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu da katıldı.

        Özalp, konuşmasında, 24 KasımÖğretmenler Günü'nü kutladı.

        Her bir öğretmenin geleceğin inşasında önemli görevler yerine getirdiğini ifade eden Özalp, "Emekleri ve fedakarlıklarıyla toplumumuzun temel değerlerini yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ederiz." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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