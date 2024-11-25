Kırklareli'nde HAK-İŞ Sendikası üyeleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

Şevket Dingiloğlu Parkı'nda toplanan grup, "Kadın şiddet insanlığa ihanet", "Filistinli kadınlar siyonizmi yenecek", "Filistinli kadınlara selam, direnişe devam", "Şiddet ve taciz sadece kadının problemi değildir" dövizleri ile "Güçlüyüz, kararlıyız, farkındayız, şiddeti birlikte durduracağız" pankartı açtı.

Öz Sağlık-İş Sendikası Kırklareli Şube Başkanı İbrahim Arı, grup adına okuduğu açıklamada, Filistin ve Gazzeli kadın ve çocuklar başta olmak üzere dünyada zulme ve şiddete maruz kalan kadın, çocuk, hayvan ve tüm canlılara yapılan şiddeti kınadıklarını belirtti.

Nereden ve kimden gelirse gelsin şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını ifade eden Arı, kadın cinayetlerine, istismara, eşitsizliğe, ayrımcılığa, yoksulluğa ve güvencesizliğe son verilmesini istediklerini vurguladı.