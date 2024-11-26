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        Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü

        Vize ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 10:55 Güncelleme: 26.11.2024 - 10:55
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        Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü
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        Vize ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kızılağaç köyünde Y.C.A'ya ait evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde maddi hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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