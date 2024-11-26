Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü
Vize ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Vize ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kızılağaç köyünde Y.C.A'ya ait evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde maddi hasar oluştu.
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