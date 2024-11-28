Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor

Vali Turan ardından, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Geriş ile Tekirdağ Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler'i kabul etti.

Vali Turan, makamında ilk olarak Merkez Valileri Grup Başkanı Vahdettin Özcan ile Kolunsağ Muflon Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kolunsağ'ı kabul etti.

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