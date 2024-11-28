Kırklareli Valisi Turan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Turan, şehit aileleri ve gazilerin isteklerinin giderilmesi için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Şehit ve gazilerin unutulmayacağını ifade eden Turan, Türkiye'nin şehit ve gazilerin mücadelesi ile bugünlere ulaştığını kaydetti.

Vali Turan eşi Nihal Turan ile öğretmenevinde düzenlenen programda şehit aileleri ve gazileri karşıladı.

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