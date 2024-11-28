Kırklareli Valisi Turan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle buluştu.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle buluştu.
Vali Turan eşi Nihal Turan ile öğretmenevinde düzenlenen programda şehit aileleri ve gazileri karşıladı.
Akşam yemeğinin ardından Turan, konuklarla sohbet etti.
Şehit ve gazilerin unutulmayacağını ifade eden Turan, Türkiye'nin şehit ve gazilerin mücadelesi ile bugünlere ulaştığını kaydetti.
Turan, şehit aileleri ve gazilerin isteklerinin giderilmesi için gayret gösterdiklerini ifade etti.
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