Kırklareli Belediyesi Meclisi toplantısı yapıldı

Zorlu ve doğru bir süreç yürütüldüğünü dile getiren Bulut, objektif, şeffaf ve bilime dayalı bir çalışma yapıldığını aktardı.

Belediye Başkanı Derya Bulut, raporun hazırlanmasında emeği geçen komisyon üyeleri ve kent konseyi üyelerine teşekkür etti.

Köyün Kırklareli Belediyesi sınırlarına katılması talebi, kentin devam eden imar planı ve gelişme alanlarına yönelik plan çalışmaları ile kent merkezinin devam eden altyapı ve üstyapı çalışmaları nedeniyle reddedildi. Teklifin, çalışmaların bitmesiyle tekrar değerlendirilebileceği belirtildi.

Toplantıda, imar, plan bütçe, çeşitli işler ile ulaşım hizmetleri komisyonları tarafından hazırlanan ortak rapor okundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.