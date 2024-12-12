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        Kırklareli Valisi Turan, Mahalle Buluşmaları Programı'na katıldı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Mahalle Buluşmaları Programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 09:09 Güncelleme: 12.12.2024 - 09:09
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        Kırklareli Valisi Turan, Mahalle Buluşmaları Programı'na katıldı
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Mahalle Buluşmaları Programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Turan, Yayla Mahallesi'nde bir kahvehanede düzenlenen programda vatandaşların isteklerini dinledi.

        Mahalle Buluşmaları Programı kapsamında vatandaşlarla birebir temas kuracaklarını ifade eden Turan, vatandaşların kendilerine ilettiği sorunları yerinde çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini söyledi.

        Bu buluşmalarla halk ve idare arasındaki güçlü bağların pekişeceğini belirten Turan, insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu ile mesai mefhumu gözetmeksizin her daim vatandaşların yanında olduklarını kaydetti.

        Turan, Mahalle Buluşmaları Programı'nın tüm mahallelerde düzenleneceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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