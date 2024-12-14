Kırklareli Valisi Turan, Lüleburgaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Vali Turan, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ile Lüleburgaz Ticaret Borsasını ziyaret etti.
Borsa Başkanı Kenan Var'dan çalışmaları hakkında bilgi alan Turan, ilçenin gelişimine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.
Turan, ardından bir tekstil firmasına ziyaret gerçekleştirdi. Firmayı gezen Turan, yetkililerden bilgi aldı.
Personelle sohbet eden vali Turan, ardından ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.
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