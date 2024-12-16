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        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, tedavi gören hastaları ziyaret etti

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 09:11 Güncelleme: 16.12.2024 - 09:16
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        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, tedavi gören hastaları ziyaret etti
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        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

        Bulut, ilk olarak hastanede yatan Akalar Mahallesi Muhtarı Orkun Savaş'a ziyaret gerçekleştirdi.

        Savaş'ın sağlık durumu hakkında bilgi alan Bulut, Savaş ile bir süre sohbet etti.

        Ardından diğer hastaları ziyaret eden Bulut, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Bulut, hasta yakınlarının da isteklerini dinledi.

        Galeri
        Galeri

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