Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, tedavi gören hastaları ziyaret etti
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.
Bulut, ilk olarak hastanede yatan Akalar Mahallesi Muhtarı Orkun Savaş'a ziyaret gerçekleştirdi.
Savaş'ın sağlık durumu hakkında bilgi alan Bulut, Savaş ile bir süre sohbet etti.
Ardından diğer hastaları ziyaret eden Bulut, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Bulut, hasta yakınlarının da isteklerini dinledi.
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