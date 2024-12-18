Kırklareli'nde karagöz gölge oyunu ve ebru sanatı tanıtıldı

Kırklareli'nde "Kültürel Mirasın İzinde Geçmişten Geleceğe" etkinliği kapsamında somut olmayan kültürel miras varlıkları karagöz gölge oyunu ve ebru sanatı üniversite öğrencilerine tanıtıldı.

Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesince 3. Merkezi Derslik konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Damla Erdem, konuşmasında, somut olmayan kültürel miras varlıklarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini belirtti.

Daha sonra hayali Fatih Umutlu, gölge oyunları hakkında bilgi vererek, Karagöz ve Hacivat oyununu sergiledi. Kırklareli Gençlik Merkezi Sanat Eğitmeni Reyhan Küçük de ebru sanatının tanıtarak gösterimini gerçekleştirdi.

Öğrencilere somut olmayan kültürel miras varlıkları hakkında derslerde teorik bilgiler verildiğini ifade eden Erdem, "Kültürel Mirasın İzinde Geçmişten Geleceğe" etkinliğinde de uygulamalı gösteriminin yapıldığını söyledi.

Etkinliğe katılan herkese teşekkür eden Erdem, "Burada asıl amaç somut olmayan kültürel miras unsurlarını öğrencilerimize derslerde teorik alt yapısını oluşturarak anlatıyoruz fakat biraz da pratikte eğlenerek öğrenmelerini istedik. Bu nedenle etkinliği tasarladık ve keyif alınan bir etkinlik oldu." dedi.