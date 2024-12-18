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        Kırklareli'nde karagöz gölge oyunu ve ebru sanatı tanıtıldı

        Kırklareli'nde "Kültürel Mirasın İzinde Geçmişten Geleceğe" etkinliği kapsamında somut olmayan kültürel miras varlıkları karagöz gölge oyunu ve ebru sanatı üniversite öğrencilerine tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 17:00 Güncelleme: 18.12.2024 - 17:13
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        Kırklareli'nde karagöz gölge oyunu ve ebru sanatı tanıtıldı
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        Kırklareli'nde "Kültürel Mirasın İzinde Geçmişten Geleceğe" etkinliği kapsamında somut olmayan kültürel miras varlıkları karagöz gölge oyunu ve ebru sanatı üniversite öğrencilerine tanıtıldı.

        Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesince 3. Merkezi Derslik konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Etkinlikte, Kırklareli Belediyesi ritim grubu gösteri sundu.

        Daha sonra hayali Fatih Umutlu, gölge oyunları hakkında bilgi vererek, Karagöz ve Hacivat oyununu sergiledi. Kırklareli Gençlik Merkezi Sanat Eğitmeni Reyhan Küçük de ebru sanatının tanıtarak gösterimini gerçekleştirdi.

        Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Damla Erdem, konuşmasında, somut olmayan kültürel miras varlıklarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini belirtti.

        Öğrencilere somut olmayan kültürel miras varlıkları hakkında derslerde teorik bilgiler verildiğini ifade eden Erdem, "Kültürel Mirasın İzinde Geçmişten Geleceğe" etkinliğinde de uygulamalı gösteriminin yapıldığını söyledi.

        Etkinliğe katılan herkese teşekkür eden Erdem, "Burada asıl amaç somut olmayan kültürel miras unsurlarını öğrencilerimize derslerde teorik alt yapısını oluşturarak anlatıyoruz fakat biraz da pratikte eğlenerek öğrenmelerini istedik. Bu nedenle etkinliği tasarladık ve keyif alınan bir etkinlik oldu." dedi.

        Etkinlik sonunda Halk Dansları Eğitmeni Aydın Elbasan koordinatörlüğündeki Kırklareli Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösteri sundu.

        Etkinliğe Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cevdet Altunel, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Nilüfer Vatansever Toylan ve Öğretim Üyesi Mustafa Kesici ile öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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