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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 12:51 Güncelleme: 28.12.2024 - 13:06
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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde önceki gün başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini arttırıyor.

        Demirköy ilçesinin Mahya Tepe mevkisinde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

        Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının gün boyu aralıklarla sürmesi öngörülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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