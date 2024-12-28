Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde önceki gün başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini arttırıyor.

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