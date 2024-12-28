Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde önceki gün başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini arttırıyor.
Demirköy ilçesinin Mahya Tepe mevkisinde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.
Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının gün boyu aralıklarla sürmesi öngörülüyor.
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