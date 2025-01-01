Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nı geçen yıl 680 bin 89 yolcu kullandı.

Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Kırklareli'ndeki Dereköy Sınır Kapısı'ndan 2024'te 680 bin 89 yolcu giriş ve çıkış yaptı.

2023'te 657 bin 585 kişinin kullandığı sınır kapısını, 2022'de ise 609 bin 737 yolcu kullandı.