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        Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 14:37 Güncelleme: 09.01.2025 - 14:46
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        Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı
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        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri Karadeniz'e kıyısı olan İğneada beldesindeki limanda balıkçı teknelerini kontrol etti.

        Ekipler, asgari avlanabilir balık boyları ile av araçlarının uygunluğunu denetledi.

        Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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