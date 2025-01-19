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        Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı

        Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 13:41 Güncelleme: 19.01.2025 - 13:41
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        Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
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        Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 10-18 Ocak tarihlerinde trafik denetimi yapıldı.

        22 bin 797 aracın kontrol edildiği denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 277 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Ekipler kontrollerde sürücülere emniyet kemerinin önemi hakkında da bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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