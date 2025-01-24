Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile tabanca, 2 av tüfeği ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Babaeski, Vize ve Lüleburgaz ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.