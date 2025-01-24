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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 09:32 Güncelleme: 24.01.2025 - 09:32
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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
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        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Babaeski, Vize ve Lüleburgaz ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile tabanca, 2 av tüfeği ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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