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        KLÜ Rektörü Şengörür'e ziyaret

        Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 09:37 Güncelleme: 24.01.2025 - 09:37
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        KLÜ Rektörü Şengörür'e ziyaret
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        Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı makamında kabul etti.

        Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Üniversitenin büyüyerek geliştiğini ifade eden Şengörür, kentteki tüm kurumlarla işbirliği içerisinde çalıştıklarını kaydetti.

        Ilık ise üniversite ile her zaman işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

        Kentte istihdamın artırılarak ekonominin canlanması için gece gündüz demeden çalıştıklarını anlatan Ilık, oda çalışmaları hakkında Şengörür'e bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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