KLÜ Rektörü Şengörür'e ziyaret

Ilık ise üniversite ile her zaman işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Üniversitenin büyüyerek geliştiğini ifade eden Şengörür, kentteki tüm kurumlarla işbirliği içerisinde çalıştıklarını kaydetti.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı makamında kabul etti.

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