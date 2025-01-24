Kırklareli'nde "Halk toplantısı" yapıldı

Kırklareli Valiliğince "Halk toplantısı" düzenlendi.

Vali Uğur Turan, valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda vatandaşların isteklerini dinledi.

Turan, taleplerin çözüme kavuşturulması için kurum müdürlerine talimat verdi.

Kendilerine iletilen her istek ve sorunu çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını ifade eden Turan, vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek için aşk ve şevkle çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Zaman zaman halk toplantıları düzenleneceğini belirten Turan, bu toplantılarda vatandaşların sorunlarını çözmeye çalışacaklarını dile getirdi.