Kırklarelispor, Türkiye Kupası'nda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kırklarelispor Tesisleri'nde teknik direktör Ahmet Duman yönetimindeki antrenmanda yeşil-beyazlı ekip, pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.
Duman, AA muhabirine karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek zevkli bir maç olacağına inandığını söyledi.
Beşiktaş ile Kırklarelispor yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
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