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        Kırklareli'nde eşini baltayla öldüren sanığa ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet

        Kırklareli'nde eşini uyurken baltayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 13:36 Güncelleme: 05.02.2025 - 13:36
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        Kırklareli'nde eşini baltayla öldüren sanığa ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet
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        Kırklareli'nde eşini uyurken baltayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

        Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, eşi Aysel Ç'yi baltayla öldürdüğü iddia edilen sanık Recep Ç, müştekiler A.Ç, M.Ç. ve A.K. ile taraf avukatları katıldı.

        Kimlik tespitinin yapılmasıyla başlayan duruşmada, iddianame özeti okundu.

        Sanık Recep Ç. savunmasında olaya ilişkin hiçbir şey hatırlamadığını savundu.

        Yaklaşık 1.5 yıl önce beyin kanaması geçirdiğini öne süren Recep Ç, "Mahkemenizce verilecek cezaya razıyım. Başka söyleyeceğim bir şey yoktur." dedi.

        Maktul Aysel Ç'nin kardeşi A.K. de sanık ile kardeşinin evlilikleri boyunca tartışmalar yaşadıklarını iddia etti.

        Sanığın daha öncede kardeşi Aysel Ç'nin elini ve burnunu kırdığını, sanığın her ortamda kardeşine karşı hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf ettiğini ileri süren A.K, sanığa en ağır cezanın verilmesini talep etti.

        Duruşmada, müştekiler A.Ç. ve M.Ç'nin de ifadesi alındı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını, tutuklu halinin de devamını talep etti.

        Ardından taraf avukatları savunma yaptı.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Recep Ç'ye "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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