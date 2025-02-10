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        Kırklareli'nde ölü bulunan köpeklere ilişkin soruşturma başlatıldı

        Kırklareli'nde iki farklı bölgede 11 köpek ile bir kuzunun ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 17:21 Güncelleme: 10.02.2025 - 17:21
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        Kırklareli'nde ölü bulunan köpeklere ilişkin soruşturma başlatıldı
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        Kırklareli'nde iki farklı bölgede 11 köpek ile bir kuzunun ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Kent merkezinde Karahıdır Mahallesi'nde çöp konteynerinde bir kuzu ile 6 köpek, Vize ilçesinin Çakıllı beldesinde boş arazide 5 köpek ölü bulundu.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Köpekler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için İzmir Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi.

        Çakıllı beldesinde arazide bulunan 3 yaralı köpek ise Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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