Kırklareli'nde ölü bulunan köpeklere ilişkin soruşturma başlatıldı

Çakıllı beldesinde arazide bulunan 3 yaralı köpek ise Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı.

Kent merkezinde Karahıdır Mahallesi'nde çöp konteynerinde bir kuzu ile 6 köpek, Vize ilçesinin Çakıllı beldesinde boş arazide 5 köpek ölü bulundu.

Kırklareli'nde iki farklı bölgede 11 köpek ile bir kuzunun ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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