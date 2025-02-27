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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Babaeski'de "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 15:50 Güncelleme: 27.02.2025 - 15:50
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Babaeski'de "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı.

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, proje tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.

        Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen programda velilere proje hakkında bilgi verildi.

        - "Akran Zorbalığı" eğitimi verildi

        Kırklareli'nde lise öğrencilerine "Akran zorbalığı" eğitimi verildi.

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Lisesini ziyaret etti.

        Polis ekiplerince öğrencilere, akran zorbalığı, bilinçli sosyal medya kullanımı ve çocuklarda mahremiyet bilinci konulu eğitimler verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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