Kırklareli'nden kısa kısa
Babaeski'de "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı.
Babaeski'de "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, proje tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.
Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen programda velilere proje hakkında bilgi verildi.
- "Akran Zorbalığı" eğitimi verildi
Kırklareli'nde lise öğrencilerine "Akran zorbalığı" eğitimi verildi.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Lisesini ziyaret etti.
Polis ekiplerince öğrencilere, akran zorbalığı, bilinçli sosyal medya kullanımı ve çocuklarda mahremiyet bilinci konulu eğitimler verildi.
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