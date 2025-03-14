CHP Kırklareli Milletvekili Gündoğdu'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündoğdu, mesajında sağlıklı nesiller yetiştirmenin, sağlıklı ve dengeli toplum oluşmasının en temel koşulunun temel insan hakkı olan ve tüm vatandaşların ayrımsız, eşit bir şekilde nitelikli sağlık hizmetine ulaşabilmesi gerektiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarının gösterdiği üstün çaba ve gayretin gurur kaynağı olduğunu ifade eden Gündoğu, özellikle pandemi ve afetler gibi zorlu süreçlerde sağlık çalışanlarının fedakarlıklarının çok net görüldüğünü bildirdi.

Sağlık çalışanlarının iş yükünün azalması ve çalışma şartlarının modernleşmesinin önemli olduğunu aktaran Gündoğdu, mesajında şunları kaydetti:

"Unutmayalım ki, sağlık, sahip olabileceğimiz en büyük servettir. doktorlar ise bu servetin koruyucularıdır. Bu duygularla, yüce mesleklerini tüm zorluklara rağmen sevgi ve gönül bağıyla yapmaya çalışan, aklı ve vicdanı ile en umutsuz anımızda bize ışık olan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını yürekten kutluyorum."