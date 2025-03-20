Vize Kaymakamı Kemal Balaban "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

Balaban, ilçede yaşamını sürdüren Neriman Zan'ı evinde ziyaret ederek, istekleri dinledi.

Zan ile bir süre sohbet eden Balaban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

Aile ziyaretlerini önemsediklerini ifade eden Balaban, ziyaretlerin süreceğini kaydetti

- TOKİ konutları kurası çekilecek

Pınarhisar ilçesinde TOKİ 2. etap konut projesi kura çekimi yapılacak.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, TOKİ 2. etap projesi kapsamında Beylik Mahallesi'nde yapımı süren konutların ve iş yerlerinin büyük oranda tamamlandığını belirtti.

Konutların kura çekimlerinin yarın gerçekleştirileceğini aktaran Talay, kura sonuçlarının TOKİ resmi internet sitesinde yayınlanacağını kaydetti.

- Marketler denetlendi

Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde marketler denetlendi.

Kavaklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde marketlerde satılan ürünlerin fiyat, stok ve son tüketim tarihlerini kontrol etti.

Ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, saklama ve hijyen koşullarını da inceledi.

Kavaklı Belediye Başkanı Ufuk İn, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ekiplerin denetimlerde bulunduğunu belirtti.