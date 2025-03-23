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        Kırklareli'nde tatlı ve şekerleme satan iş yerleri denetlendi

        Kırklareli'nde Ramazan Bayramı öncesi tatlı ve şekerleme satan işletmelere denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 10:57 Güncelleme: 23.03.2025 - 10:57
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        Kırklareli'nde tatlı ve şekerleme satan iş yerleri denetlendi
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        Kırklareli'nde Ramazan Bayramı öncesi tatlı ve şekerleme satan işletmelere denetim yapıldı.

        Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetimlerde, işletmelerdeki üretim alanlarını kontrol etti.

        Ekipler, iş yerlerinde hijyen, depolama, etiket ve satış koşullarını da denetledi.

        Müdürlükten yapılan açıklamada, vatandaşların karşılaştıkları sorunları "ALO 174 Gıda Hattı"na bildirmeleri istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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