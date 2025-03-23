Kırklareli'nde tatlı ve şekerleme satan iş yerleri denetlendi

Ekipler, iş yerlerinde hijyen, depolama, etiket ve satış koşullarını da denetledi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetimlerde, işletmelerdeki üretim alanlarını kontrol etti.

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