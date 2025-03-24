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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, yol yapım çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 10:14 Güncelleme: 24.03.2025 - 10:28
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, yol yapım çalışmalarını inceledi.

        Talay, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Camikebir ve Beylik mahallelerinde sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Alt ve üstyapı çalışmalarıyla konfor seviyesini arttırdıklarını aktaran Talay, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

        - Bilek güreşi turnuvası yapıldı

        Kırklareli'nde okul sporları bilek güreşi turnuvası yapıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Yeni Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvaya 50 sporcu katıldı.

        Turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde 3 mahalle ve bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Vize ilçesine bağlı Çakıllı beldesinin Hürriyet, Cumhuriyet ve Zafer mahalleleri ile Evrenli köyüne yarın bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, 10.00-14.00 saatlerinde uygulanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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