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        Kırklareli Valisi Turan, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 10:17 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:17
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        Kırklareli Valisi Turan, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Turan, mesajında, Kadir Gecesi'ne kavuşmanın huzur ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.

        Gönülleri ihya eden, birlik, beraberlik ve kardeşlik sofralarında bir araya gelinen ramazan ayının bitmek üzere olduğunu ifade eden Turan, Kadir Gecesi'nin tüm inananların geçmiş günah ve hatalardan arınması için önemli ilahi bir fırsat olduğunu aktardı.

        Dini önemi yüksek gün ve gecelerde ibadetler ile ahlaki yaşantının istikrar ve istikametinin önemli olduğunu belirten Turan, şunları kaydetti:

        "Bu mübarek günü her gün yaşamaya gayret etmeliyiz. Kırgınlık, dargınlık, kin ve nefretin yerine, sevgiyi, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği egemen kılarak ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmalıyız. Bu mübarek gecenin feyz ve bereketinden faydalanmak, ilahi rahmet ve mağfirete mazhar olabilmek için bu geceyi en iyi şekilde değerlendirmeli, bu fırsatı kazançlı ve bereketli bir amaca dönüştürmeliyiz. Kadir Gecesi'nin İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yüce rabbimden diliyor, aziz milletimiz ve tüm İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum."​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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