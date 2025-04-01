Kırklareli Valisi Turan, jandarma uygulama noktalarını ziyaret etti
Kırklareli Valisi Uğur Turan, jandarma uygulama noktalarını ziyaret etti.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, jandarma uygulama noktalarını ziyaret etti.
Turan eşi Nihal Turan ile jandarma personeliyle bayramlaştı.
Ardından İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz'den bilgi alan Turan, tüm vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı.
Trafik uygulamasına da katılan Turan, trafik kurallarına uyan sürücü ve yolculara teşekkür etti.
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