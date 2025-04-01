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        Kırklareli Valisi Turan, jandarma uygulama noktalarını ziyaret etti

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, jandarma uygulama noktalarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 10:00 Güncelleme: 01.04.2025 - 10:00
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        Kırklareli Valisi Turan, jandarma uygulama noktalarını ziyaret etti
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, jandarma uygulama noktalarını ziyaret etti.

        Turan eşi Nihal Turan ile jandarma personeliyle bayramlaştı.

        Ardından İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz'den bilgi alan Turan, tüm vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı.

        Trafik uygulamasına da katılan Turan, trafik kurallarına uyan sürücü ve yolculara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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