Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Kentte etkili olan sağanak, öğleden sonra yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında başlayan kar yağışı nedeniyle bölge kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.
Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, kar kürüme çalışmaları için bölgede hazır bekliyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının yarına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.