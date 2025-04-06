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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 19:37 Güncelleme: 06.04.2025 - 19:48
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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kentte etkili olan sağanak, öğleden sonra yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

        Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında başlayan kar yağışı nedeniyle bölge kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

        Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, kar kürüme çalışmaları için bölgede hazır bekliyor.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının yarına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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