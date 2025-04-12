Kırklareli'nde Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Onur Karadağ başkanlığında müdürlük binasında düzenlenen toplantıda, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Yeşim Türkoğlu, hayvan hareketliliği ve aşılama çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Karadağ, Kırklareli'nin hastalıklardan ari olduğu için hayvan hareketliliği ve hastalıklarla mücadeleyi önemsediklerini söyledi.

Aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Karadağ, bu konuda besicilerinde duyarlı olması gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından ilçe müdürleri de çalışmaları hakkında bilgi verdi.