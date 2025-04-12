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        Kırklareli'nde kirlenen Saranlı Deresi'nin rengi değişti

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Saranlı Deresi'nin kirlilikten rengi değişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 12:58 Güncelleme: 12.04.2025 - 13:24
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        Kırklareli'nde kirlenen Saranlı Deresi'nin rengi değişti
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Saranlı Deresi'nin kirlilikten rengi değişti.

        Yıldırım Mahallesi'nden geçtiği alanda kahverengi akan dereden çevreye kötü kokular yayılmaya başladı. Derenin bazı kısımlarında ise köpük oluştu.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekipler derede incelemede bulunarak sudan numune aldı.

        Derede bir süre önce de balık ölümleri olmuştu.

        Vatandaşlardan Nazmi Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, derenin renginin değiştiğini ve kötü koku yayıldığını söyledi.

        Derede artık hiçbir canlının yaşamadığını öne süren Yılmaz, yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.

        Yılmaz, derenin çevresine hayvan kemikleri ve hafriyat atıldığını anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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