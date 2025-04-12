Kırklareli'nde kirlenen Saranlı Deresi'nin rengi değişti

Vatandaşlardan Nazmi Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, derenin renginin değiştiğini ve kötü koku yayıldığını söyledi.

Derede bir süre önce de balık ölümleri olmuştu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yıldırım Mahallesi'nden geçtiği alanda kahverengi akan dereden çevreye kötü kokular yayılmaya başladı. Derenin bazı kısımlarında ise köpük oluştu.

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