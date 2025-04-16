Kırklareli Valisi Turan'dan rektör Ak'a ziyaret
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Rengin Ak'ı ziyaret etti.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Rengin Ak'ı ziyaret etti.
Turan, görevine yeni atanan Ak'a çalışmalarında başarılar diledi.
Üniversitesinin çalışmalarını her zaman desteklemeye hazır olduklarını ifade eden Turan, akademik çalışmaların önemine değindi.
Ak ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Turan'a bilgi verdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.