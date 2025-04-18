Programda ayrıca İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit tarafından kentte sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Programda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu ile İl Müftüsü Yusuf Eviş'de yer aldı.

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