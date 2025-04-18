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        Pınarhisar'da "Aile Yılı" kapsamında fidan dikildi

        Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde "Aile Yılı" kapsamında fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 16:17 Güncelleme: 18.04.2025 - 16:29
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        Pınarhisar'da "Aile Yılı" kapsamında fidan dikildi
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        Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde "Aile Yılı" kapsamında fidan dikildi.

        Pınarhisar Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Orman İşletme Şefliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Pınarhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, çam fidanı dikildi.

        Kaymakam Rabia Naçar Çanakcıoğlu ile protokol üyelerinin de katıldığı etkinlikte, yaşlı çiftler ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.

        Çanakcıoğlu, törende yaptığı konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında birçok etkinlik ve ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Aile bireylerinin bağlarını daha güçlü tutmasının çok önemli olduğunu ifade eden Çanakcıoğlu, güçlü, sağlıklı ve mutlu ailelerin gelecek nesillerinin de aynı şekilde yetişmesini sağladığını kaydetti.

        Çanakcıoğlu, etkinliklerin süreceğini belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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