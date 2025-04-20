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        Kırklareli Valisi Turan, incelemede bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, yapımı süren Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi ve Bakımevinde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 15:58 Güncelleme: 20.04.2025 - 16:07
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        Kırklareli Valisi Turan, incelemede bulundu
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, yapımı süren Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi ve Bakımevinde incelemede bulundu.

        Turan, Yündolan köyündeki Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevi inşaat sahasını gezdi.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu'ndan bilgi alan Turan, çalışmaları takip etti.

        Turan, 50 bin metrekarelik alan üzerine projelendirilen Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi ve Bakımevi yapımının hızla sürdüğünü belirtti.

        Sahipsiz sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesi için çalıştıklarını ifade eden Turan, en kısa sürede çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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