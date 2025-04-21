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        Kırklareli'nde kendisini engelli gibi gösteren dilenci hakkında işlem yapıldı

        Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 11:42 Güncelleme: 21.04.2025 - 11:42
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        Kırklareli'nde kendisini engelli gibi gösteren dilenci hakkında işlem yapıldı
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        Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Ekipler, kent merkezinde özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda dilencilere yönelik çalışma başlattı.

        Karakaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde kendisini engelli gibi gösterip dilencilik yaptığı belirlenen bir kişi yakalanarak, zabıta müdürlüğüne götürüldü.

        Şüpheli hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında 1406 lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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