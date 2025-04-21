Kırklareli'nde kendisini engelli gibi gösteren dilenci hakkında işlem yapıldı

Karakaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde kendisini engelli gibi gösterip dilencilik yaptığı belirlenen bir kişi yakalanarak, zabıta müdürlüğüne götürüldü.

Ekipler, kent merkezinde özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda dilencilere yönelik çalışma başlattı.

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