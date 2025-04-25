Güçlenen araç filosu ile daha hızlı hizmet sunacaklarına inandığını aktaran Hoşgör, aracın ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından araç filolarına kepçe kazandırıldığını belirtti.

Vatandaşlarla bir araya gelen Talay, istek ve önerileri dinledi.

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