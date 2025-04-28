Kırklareli Üniversitesinde "Sahada ve Stüdyoda Habercilik" anlatıldı
Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "Ekranın İki Yüzü, Sahada ve Stüdyoda Habercilik" konulu konferans düzenlendi.
Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "Ekranın İki Yüzü, Sahada ve Stüdyoda Habercilik" konulu konferans düzenlendi.
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından Kayalı Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte, Anadolu Ajansı
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