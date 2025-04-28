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        Kırklareli Üniversitesinde "Sahada ve Stüdyoda Habercilik" anlatıldı

        Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "Ekranın İki Yüzü, Sahada ve Stüdyoda Habercilik" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 16:49 Güncelleme: 28.04.2025 - 16:49
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        Kırklareli Üniversitesinde "Sahada ve Stüdyoda Habercilik" anlatıldı
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        Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "Ekranın İki Yüzü, Sahada ve Stüdyoda Habercilik" konulu konferans düzenlendi.

        Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından Kayalı Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte, Anadolu Ajansı

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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