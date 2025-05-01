Kırklareli Valisi Turan, vatandaşlarla bir araya geldi
Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşlarla bir araya geldi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşlarla bir araya geldi.
Vali Turan, Atatürk Toplantı Salonu'nda vatandaşların taleplerini dinledi.
Belirli zamanlarda vatandaşlarla bir araya geldiğini ifade eden Turan, vatandaşların kendilerine ilettiği sorunları çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını kaydetti.
Turan, vatandaşların isteklerinin çözüme kavuşturulması amacıyla kurum müdürlerine talimat verdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.