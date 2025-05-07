Kırklareli merkezli uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 73 bin lira ele geçirildi.

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