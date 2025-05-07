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        Kırklareli merkezli uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

        Kırklareli merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 16:07 Güncelleme: 07.05.2025 - 16:07
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        Kırklareli merkezli uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
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        Kırklareli merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırklareli ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 73 bin lira ele geçirildi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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