Kırklareli'nde balıkçılar denetlendi

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, sürdürülebilir balıkçılık için su ürünleri kaynaklarının korunmasının hedeflendiği belirtildi.

Ekipler, balıkların muhafaza ve satış koşullarını da inceledi.

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