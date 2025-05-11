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        Kırklareli'nde balıkçılar denetlendi

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 09:35 Güncelleme: 11.05.2025 - 09:35
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        Kırklareli'nde balıkçılar denetlendi
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        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, kentte perakende satış yapan işletmeler kontrol edildi.

        Denetimlerde satışa sunulan balıkların asgari avlanabilir boyları kontrol edildi.

        Ekipler, balıkların muhafaza ve satış koşullarını da inceledi.

        Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, sürdürülebilir balıkçılık için su ürünleri kaynaklarının korunmasının hedeflendiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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