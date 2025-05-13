Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, engelli vatandaşlarla bir araya geldi

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, engelli vatandaşları makamında kabul etti.

Bulut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Engelliler Haftası'nı kutladı.

Engellilere daha erişilebilir ve eşit fırsatlar sunulması gerektiğini ifade eden Bulut, engellilere gereken saygı ve sevginin her zaman gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Ziyarette, Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ve Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun da yer aldı.