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        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, engelli vatandaşlarla bir araya geldi

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, engelli vatandaşları makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 09:31 Güncelleme: 13.05.2025 - 09:31
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        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, engelli vatandaşlarla bir araya geldi
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        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, engelli vatandaşları makamında kabul etti.

        Bulut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Engelliler Haftası'nı kutladı.

        Engellilere daha erişilebilir ve eşit fırsatlar sunulması gerektiğini ifade eden Bulut, engellilere gereken saygı ve sevginin her zaman gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

        Ziyarette, Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ve Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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