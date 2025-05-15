Kırklareli'nde 23 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık, güveni kötüye kullanma, ve dolandırıcılık gibi 5 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G'nin Lüleburgaz ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.

Lüleburgaz ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 23 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

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