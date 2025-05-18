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        Kırklareli'nde "Ormanda Üretim ve Verimlilik" tatbikatı yapıldı

        Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğünce "Ormanda Üretim ve Verimlilik" tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 12:27 Güncelleme: 18.05.2025 - 12:27
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        Kırklareli'nde "Ormanda Üretim ve Verimlilik" tatbikatı yapıldı
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        Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğünce "Ormanda Üretim ve Verimlilik" tatbikatı yapıldı.

        Orman İşletme İl Müdürlüğü Silvikültür ile Orman İdaresi ve Planlama şubeleri işbirliğince Dereköy'de gerçekleştirilen tatbikat öncesi, gençleştirme metotları, fidan sayımı ve tutanaklarının düzenlenmesi, orman bakım tedbirleri, aralama şekilleri, koruya tahvil ve sıklık bakımı alanları konularında bilgi verildi.

        Kırklareli Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya, yaptığı açıklamada, silvikültür uygulamalarının teknik esasları ve 295 sayılı ekosistem tabanlı fonksiyonel orman amenajman planlarının uygulanmasına ait usul ve esaslara yönelik tatbikat yapıldığını belirtti.

        Tatbikatın bölge şefleri ve muhafaza memurları için çok verimli olduğunu ifade eden Karakaya, ormanların korunmasının yanında, amenajman planları ve işletme amaçları doğrultusunda sürdürülebilir olarak işletilmesi için bakım çalışmalarının da yapıldığını kaydetti.

        Karakaya, yıl boyunca belirli dönemlerde ormanda üretim ve verimlilik tatbikatının yapılacağını söyledi.

        Tatbikata, Kırklareli Orman İşletme Müdür Yardımcısı Murat Kavalcı, Silvikültür Şube Müdürü Selahattin Eruş, Orman İdaresi ve Planlama Şube Mühendisi Zafer Toksoy, orman işletme şefleri ve orman muhafaza memurları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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