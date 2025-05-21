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        Kırklareli'nde "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmi izlendi

        Kırklareli'nde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" gösterime sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 09:24 Güncelleme: 21.05.2025 - 10:20
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        Kırklareli'nde "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmi izlendi
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        Kırklareli'nde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" gösterime sunuldu.

        Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve Şehit Eren Bülbül'ün öyküsünü anlatan film, Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi'nde kurulan ekranlarda vatandaşlar tarafından izlendi.

        Belediye Başkanı Derya Bulut, yaptığı konuşmada, yüreği kocaman bir evladın cesaretinin, vatan sevgisi ve fedakarlığının yüreklere dokunduğunu söyledi.

        Eren'in hiçbir zaman unutturmayacaklarını ifade eden Bulut, "Eren, bu toprakların vicdanıdır. Onu unutmamak, unutturmamak hepimizin görevidir." dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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