Kırklareli'nde "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmi izlendi

Kırklareli'nde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" gösterime sunuldu.

Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve Şehit Eren Bülbül'ün öyküsünü anlatan film, Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi'nde kurulan ekranlarda vatandaşlar tarafından izlendi.

Belediye Başkanı Derya Bulut, yaptığı konuşmada, yüreği kocaman bir evladın cesaretinin, vatan sevgisi ve fedakarlığının yüreklere dokunduğunu söyledi.

Eren'in hiçbir zaman unutturmayacaklarını ifade eden Bulut, "Eren, bu toprakların vicdanıdır. Onu unutmamak, unutturmamak hepimizin görevidir." dedi.