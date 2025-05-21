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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde birinci basamak kamu sağlık tesisleri ruhsatlandırma ve değerlendirme komisyonu toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 13:21 Güncelleme: 21.05.2025 - 13:21
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde birinci basamak kamu sağlık tesisleri ruhsatlandırma ve değerlendirme komisyonu toplantısı yapıldı.

        Halk Sağlığı Başkanı Dr. Aylin Can başkanlığında Kavaklı Dr. Tansel Uslu Aile Sağlığı Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, merkez tarafından verilen sağlık hizmetleri değerlendirildi.

        Toplantıda, merkezin Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği kapsamında faaliyetlerini sürdürmesine karar verildi.

        - Süneyle mücadele çalışmaları

        Lüleburgaz'da buğday zararlısı süneyle mücadele devam ediyor.

        Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerin bölgede süneyle mücadele çalışmalarını yürüttüğü belirtildi.

        Sünenin hububatın en önemli zararlısı olduğu belirtilen açıklamada, mücadele çalışmalarının hızla devam ettiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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