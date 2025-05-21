Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde birinci basamak kamu sağlık tesisleri ruhsatlandırma ve değerlendirme komisyonu toplantısı yapıldı.
Kırklareli'nde birinci basamak kamu sağlık tesisleri ruhsatlandırma ve değerlendirme komisyonu toplantısı yapıldı.
Halk Sağlığı Başkanı Dr. Aylin Can başkanlığında Kavaklı Dr. Tansel Uslu Aile Sağlığı Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, merkez tarafından verilen sağlık hizmetleri değerlendirildi.
Toplantıda, merkezin Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği kapsamında faaliyetlerini sürdürmesine karar verildi.
- Süneyle mücadele çalışmaları
Lüleburgaz'da buğday zararlısı süneyle mücadele devam ediyor.
Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerin bölgede süneyle mücadele çalışmalarını yürüttüğü belirtildi.
Sünenin hububatın en önemli zararlısı olduğu belirtilen açıklamada, mücadele çalışmalarının hızla devam ettiği kaydedildi.
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