Sünenin hububatın en önemli zararlısı olduğu belirtilen açıklamada, mücadele çalışmalarının hızla devam ettiği kaydedildi.

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerin bölgede süneyle mücadele çalışmalarını yürüttüğü belirtildi.

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