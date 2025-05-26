Kırklareli'nde jandarmadan kaçan aracın kaza yapması sonucu 5 düzensiz göçmen yaralandı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde, jandarma ekiplerinden kaçan aracın kaza yapması sonucu 5 düzensiz göçmen yaralandı.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde, jandarma ekiplerinden kaçan aracın kaza yapması sonucu 5 düzensiz göçmen yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen bir aracı takibe aldı.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan 34 KHR 484 plakalı SUV tipi araç, Pazarlı köyünde bir evin duvarına çarparak durabildi.
Kazada 5 düzensiz göçmen yaralandı. Araç sürücüsü ise kaza sonrası bölgeden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Vize Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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