Kırklareli'nde jandarmadan kaçan aracın kaza yapması sonucu 5 düzensiz göçmen yaralandı

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Vize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen bir aracı takibe aldı.

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