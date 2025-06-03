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        Trakya geçen ay 204,4 milyon dolarlık ihracata imza attı

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan mayıs ayında 204 milyon 416 bin 190 dolarlık ihracat yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 10:29 Güncelleme: 03.06.2025 - 10:29
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        Trakya geçen ay 204,4 milyon dolarlık ihracata imza attı
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        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan mayıs ayında 204 milyon 416 bin 190 dolarlık ihracat yapıldı.

        AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, mayıs ayında bölgede en çok ihracat 182 milyon 2 bin 970 dolar ile Tekirdağ'dan gerçekleştirildi.

        Bölgenin ihracatında lokomotif konumundaki Tekirdağ'ı, 13 milyon 318 bin 310 dolarla Kırklareli, 9 milyon 94 bin 910 dolarla Edirne izledi.

        Trakya'dan ihracatta hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile demir ve demir dışı metaller sektörleri ilk sıralarda yer aldı.

        En çok ihracat Tekirdağ'da demir ve demir dışı metaller sektöründen, Kırklareli ve Edirne'den ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründen yapıldı.

        Ülkeler bazında en çok ihracat Tekirdağ ve Kırklareli'nden Almanya'ya, Edirne'den ise Bosna Hersek'e gerçekleştirildi.

        İhracat verilerine göre, ocak-mayıs döneminde Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan toplam 910 milyon 95 bin 270 dolar ihracat yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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