Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        63 yıldır pedal çeviriyor, gençlere örnek oluyor

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklarelili 77 yaşındaki Süleyman Giray, çocukluk yıllarında başlayan bisiklet tutkusunu 63 yıldır sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 11:20 Güncelleme: 03.06.2025 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        63 yıldır pedal çeviriyor, gençlere örnek oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklarelili 77 yaşındaki Süleyman Giray, çocukluk yıllarında başlayan bisiklet tutkusunu 63 yıldır sürdürüyor.

        Giray'ın bisiklete ilgisi, 14 yaşında babasının karne hediyesi olarak aldığı bisikletle başladı. Gençlik yıllarında edindiği profesyonel bisikletle spor hayatına adım atan Giray, katıldığı yarışmalarda 10 madalya kazandı.

        İlerleyen yaşına rağmen günlük ulaşımını bisikletle sağlayan Giray, zaman zaman bisiklet tutkunu gençlerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaşıyor.

        Giray, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana bisiklet kullandığını söyledi.

        Bisiklet sürmenin sağlık açısından büyük katkısı olduğunu ve zaman kazandırdığını dile getiren Giray, "Bisiklete bindiğimde vücudumun sıhhatli olduğunu ve buna ihtiyacımın olduğunu hissediyorum. 14 yaşında başladım, 77 yaşındayım hala bisikletin üzerindeyim. Elim ayağım tuttuğu sürece binmeye devam edeceğim. Amacım, bisiklet kullanarak sağlıklı yaşamak." diye konuştu.

        - "Bisikleti hayatlarının bir parçası yapmalarını tavsiye ediyorum"

        Giray, kendisini gören gençlerin şaşkınlıkla baktığını, onlara örnek olmayı amaçladığını belirtti.

        Kentte imkanı olan herkese bisiklet kullanmasını öneren Giray, "Kentteki bisiklet tutkunları ve gençlerle sık sık bir araya geliyorum. Onlara gençlik yıllarımı anlatıyor, bisikleti ve sporu hayatlarının bir parçası yapmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Park kavgasında astımlı kadını dövdüler! İstenen ceza belli oldu!
        Park kavgasında astımlı kadını dövdüler! İstenen ceza belli oldu!
        Arabistan'dan Victor Osimhen iddiası!
        Arabistan'dan Victor Osimhen iddiası!
        Sanders: Harris'in stratejisi yanlışlarla doluydu
        Sanders: Harris'in stratejisi yanlışlarla doluydu
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Ölmeden önce not bıraktı
        Ölmeden önce not bıraktı
        Kanlı pusu! 4. acı haber de geldi!
        Kanlı pusu! 4. acı haber de geldi!
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        CHP Kurultayı iddianamesi: 12 kişiye hapis istemi
        CHP Kurultayı iddianamesi: 12 kişiye hapis istemi
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden mayıs ayında 13 milyon 318 bin dolarlık ihracat gerçekleşti...
        Kırklareli'nden mayıs ayında 13 milyon 318 bin dolarlık ihracat gerçekleşti...
        Trakya geçen ay 204,4 milyon dolarlık ihracata imza attı
        Trakya geçen ay 204,4 milyon dolarlık ihracata imza attı
        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 29 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 29 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli Valisi Turan, vatandaşlarla bir araya geldi
        Kırklareli Valisi Turan, vatandaşlarla bir araya geldi
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde "İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı" anma pulu ve ilk gün...
        Kırklareli'nde "İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı" anma pulu ve ilk gün...